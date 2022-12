"C'était effrayant" : Jenna Ortega et Christina Ricci ont passé un accord avant le tournage de Mercredi

L'accord entre Jenna Ortega et Christina Ricci

Evidemment, les médias ne pouvait pas s'empêcher de parler des différences entre les deux interprétations mais les actrices, elles, ont passé un accord avant le tournage de la série. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, Jenna Ortega a avoué avoir préféré rester dans le présent et oublier qu'il y avait eu d'autres Mercredi avant elle.

>> Mercredi (Netflix) : la folle théorie des fans qui lie La Famille Addams à Harry Potter <<

Évoquant Christina Ricci qui incarne Marilyn Thornhill dans la série de Netflix, l'actrice a déclaré : "Je ne voulais pas l'embêter avec ça. Nous nous sommes regardées dans les yeux et on s'est dit : 'Ne parlons pas de Mercredi'. C'était effrayant car elle observe comment cela se passe, ce que tu fais et c'est l'un de ses personnages les plus connus. C'est elle qui en a fait quelque chose d'emblématique dont on se souvient encore aujourd'hui. La série est un hommage à son interprétation." a confié la jeune actrice.

Mercredi, un personnage qui a eu plusieurs interprètes

Le personnage de Mercredi est né dans la bande dessinée que Charles Addams a créée pour le New Yorker dans les années 1930 et a connu de nombreuses versions différentes au fil des années, mais l'une des plus connues est sans aucun doute celle de Christina Ricci, qui a donné la vie à Mercredi dans La Famille Addams, film de Barry Sonnenfeld de 1991, et a repris son rôle deux ans plus tard dans Les Valeurs de la famille Addams.

Dans la série télévisée originale, Mercredi est jouée par Lisa Loring, bien qu'elle soit moins méchante dans les dessins animés. Au fil des années, elle est aussi passée entre des mains très différentes. De la voix de Cindy Henderson dans la série animée de Hanna-Barbera à la Mercredi adulte incarné par Lisa Loring dans un épisode spécial de Noël en 1977. Il y a aussi eu des Mercredi en comédie musicale, notamment à Broadway en 2010.

Il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais il semble que la version de Jenna Ortega sera l'une des plus marquantes de l'histoire du personnage. Bien que la série Netflix ait été annoncée comme une seule saison, le co-créateur Alfred Gough a déclaré qu'ils avaient plein d'idées pour les futurs épisodes. Mais les fans ont déjà une idée de ce qui doit changer dans la suite pour la rendre encore plus crédible.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.