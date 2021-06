Blanche Neige et les 7 nains : Rachel Zegler sera la star du remake et la ressemblance est frappante

Transformer les dessins animés en film live-action (c'est-à-dire avec de vrais acteurs) est la nouvelle passion des studios Disney... et ce n'est pas près de s'arrêter ! Après La Belle et la Bête, Aladdin ou encore Mulan, d'autres projets sont en cours de préparation ou en tournage comme par exemple une nouvelle version de La Petite Sirène avec Halle Bailey, Peter Pan avec Jude Law en Capitaine Crochet ou encore les futurs films Bambi et Robin des Bois. En 2019, on apprenait que le célèbre studio préparait aussi une autre adaptation : celle de Blanche-Neige et les Sept Nains, le tout premier film d'animation de Disney. Et ce projet est bien toujours d'actualité.

Rachel Zegler sera Blanche Neige dans le remake

Même si on entendait plus trop parler de ce film, Disney prépare donc bien le remake du long-métrage d'animation culte dans les coulisses. Comme l'a dévoilé le site Deadline, le studio a même déjà choisi l'actrice qui incarnera Blanche-Neige : Rachel Zegler. Âgée de 20 ans et originaire du New Jersey, la jeune star américaine est d'origine colombienne et polonaise.