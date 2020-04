Robin des Bois : un remake du dessin-animé en préparation pour Disney+

Depuis le 7 avril, les Français peuvent s'abonner à Disney+. Même si son arrivée a été retardée à cause du confinement, la plateforme a de quoi nous occuper avec de nombreuses séries, docu mais aussi films originaux. Afin de proposer encore plus de choix à ses abonnés, le studio a décidé de miser sur les remake de dessins-animés cultes, en plus de ceux qui sont sortis - ou vont arriver - au cinéma.

Robin des Bois de retour

Selon The Hollywood Reporter, Disney prépare donc actuellement un remake de Robin des Bois. L'histoire de ce héros a été racontée dans de nombreux films en live-action (c'est-à-dire avec de vrais acteurs) dont le dernier date de 2018 (Robin des Bois y était joué par Taron Egerton). Pour cette nouvelle version, Disney+ devrait cependant se baser sur le dessin-animé sorti en 1973 dans lequel les personnages étaient des animaux. Nous devrions donc avoir droit à des images de synthèses comme avec Le Roi Lion ou La Belle et le Clochard, déjà dispo sur la plateforme.

C'est Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) qui aurait été choisi pour réaliser ce nouveau film sur un scénario de Kari Granlund qui a écrit le remake de La Belle et le Clochard. Justin Springer (Dumbo) produira le long-métrage, précise The Hollywood Reporter. Comme le dessin-animé, le film devrait contenir des chansons.

Les autres remakes en préparation

Ce nouveau film centré sur Robin des Bois n'est pas le seul remake en préparation du côté de Disney. Le studio prépare actuellement un film La petite sirène avec Halle Bailey et Jonah Hauer-King qui devrait sortir au cinéma. Côté Disney+, un film sur Peter Pan devrait être tourné prochainement et un remake de Lilo & Stitch est aussi envisagé. Bambi pourrait également faire son retour mais on ne sait pas encore si le film sera dispo au cinéma ou directement sur la plateforme. Sans oublier le remake de Mulan dont la sortie a été repoussée et qui arrivera finalement en juillet 2020 en salles.