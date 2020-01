Bambi de retour : Disney prépare un remake en live-action

Quelle énorme surprise (non). Le futur gros projet cinématographique de Disney n'aura (encore une fois) rien d'original. Le Hollywood Reporter vient de l'annoncer, le studio est visiblement très satisfait de sa nouvelle mode qui consiste à remaker en live-action ses célèbres films d'animation. Ainsi, après Dumbo, Aladdin et Le Roi Lion en 2019, puis Mulan en 2020, c'est Bambi qui aura bientôt le droit à un tel sort.

Bambi bientôt de retour

A en croire le site américain, le projet n'en est encore qu'à ses débuts pour le moment, mais Disney aurait déjà engagé Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser) afin d'écrire le scénario. Et du côté de la réalisation ou du casting vocal ? Gros mystère, il faudra se montrer patient avant d'avoir de plus amples informations.

De même, on ne sait pas si l'histoire sera fidèle ou réécrite façon Dumbo, si les célèbres chansons du film seront présentes ou mises de côté façon Mulan ou si ce film sera proposé au cinéma ou directement sur Disney+, la plateforme de SVOD du studio, façon La Belle et le Clochard. Seule certitude, un tel projet n'était absolument pas nécessaire.