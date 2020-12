La Belle et la Bête, Cendrillon... : les vraies fins des contes ayant inspiré les films Disney

Cendrillon

Cendrillon fait son apparition dans plusieurs contes dont celui de Giambattista Basile publié en 1634 mais sous un autre nom, celui de Zezolla, ou bien dans un conte de Charles Perrault datant de 1697. Mais la version la plus connue de l'histoire a été écrite par les frères Grimm au XIXème siècle et c'est aussi... la plus gore ! Dans cette histoire, Anastasia et Drizella, les deux demi-soeurs de Cendrillon se mutilent un doigt de pied et même un talon pour essayer la fameuse pantoufle de verre qui est en fait en or dans l'écrit. Et ce n'est pas le pire puisque lors du mariage du Prince et de Cendrillon, des oiseaux dévorent les yeux des deux soeurs jalouses.