Peter Pan : Jude Law en Capitaine Crochet pour le remake, c'est bien parti

Peter Pan : Jude Law en Capitaine Crochet pour le remake

Après La Belle et la Bête, Aladdin ou encore Mulan, attendu en salles pour le mois d'août, Disney planche déjà sur un nouveau remake, celui de Peter Pan ! Intitulé Peter Pan & Wendy, le film sortira en salles et non sur Disney+ comme La Belle et le Clochard. Après avoir dévoilé les visages du héros et de Wendy, c'est le Capitaine Crochet qui serait en passe d'être casté. Jude Law serait en pourparlers pour l'incarner.