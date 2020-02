Peter Pan : Joaquin Phoenix pour jouer le Capitaine Crochet ?

Non, Disney n'a pas décidé de se calmer avec les remakes de ses dessins-animés cultes, n'en déplaise aux haters. En plus de Mulan, qui arrive en salles en mars, mais aussi La Petite Sirène et Bambi, le studio prépare également une nouvelle version de Peter Pan. Le projet ne devrait pas sortir en salles mais sur Disney+, comme ce fut le cas pour La Belle et le Clochard. Le tournage du film devrait débuter dans quelques mois.

Joaquin Phoenix au Pays Imaginaire ?

Le casting est toujours en cours, notamment pour trouver l'interprète de Peter Pan. Mais du côté des autres personnages cultes, Disney souhaiterait miser sur de grands noms, plus précisément sur deux stars nommées aux Oscars 2020. Il y a quelques jours, on apprenait que Margot Robbie (actuellement à l'affiche de Birds of Prey, où elle reprend son rôle d'Harley Quinn) avait été contactée pour jouer la Fée Clochette. Autre personnalité qui serait dans le collimateur du studio ? Joaquin Phoenix ! Oui, oui, rien que ça ! La star de Joker, qui pourrait bien décrocher l'Oscar du meilleur acteur ce dimanche 9 février, aurait reçu une offre pour incarner le Capitaine Crochet selon le site The Illuminerdi. Une info à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée par Disney.