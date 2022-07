Simone Ashley (La Chronique des Bridgerton) en couple ? Des photos fuitent sur les réseaux

Si certaines stars de La Chronique des Bridgerton n'hésitent pas à afficher leur histoire d'amour (comme par exemple Luke Newton alias Colin qui est en couple depuis des années avec la belle Jade), ce n'est pas le cas de tous. La majorité des acteurs de la série sont très discrets sur leur vie privée. On sait par exemple que Jonathan Bailey serait en couple mais l'acteur ne s'affiche quasi jamais avec son petit ami. Regé-Jean Page qui a récemment démenti un retour dans la série est lui aussi en mode discrétion avec sa compagne Emily avec qui il ne s'est jamais affiché sur un red carpet. "Pour vivre heureux, vivons cachés" semble donc être un adage validé par les stars de la série. C'était sans compter sur les internautes..

Simone Ashley en couple ? Des photos semblent confirmer

Après les rumeurs d'un rapprochement avec Jacob Elordi (qui étaient évidemment fausses), il semblerait cette fois que Simone Ashley soit bien en couple. L'interprète de Kate Sharma que l'on retrouvera bien dans la saison 3 de Bridgerton a récemment été photographiée avec un beau brun. L'actrice et son chéri supposé ont assisté ensemble au défilé de la marque Jacquemus dans la région de Arles la semaine dernière et ont été pris en photos ensemble. Puis, quelques jours plus tard, des internautes ont publié une vidéo d'une sortie où on peut les voir main dans la main.