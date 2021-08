Luke Newton (La Chronique des Bridgerton) en couple : qui est sa copine, Jade ?

Luke Newton et Jade sont en couple depuis 2019 et on dirait que c'est toujours l'amour fou ! Pour la petite histoire, Jade est la soeur d'une star de télé-réalité devenue actrice : Amber Davies. Cette dernière a remporté Love Island en 2017.

Dans une interview dans Popsugar, Luke Newton avait dévoilé son geste le plus romantique pour sa chérie : un voyage surprise. "Je l'ai emmenée à Amsterdam, elle m'en parlait depuis des années et il lui fallait aussi une nouvelle valise (...) Je lui en ai achetée une. (...) Quand elle l'a ouverte, il y avait un billet dedans et on partait le soir même" a confié l'acteur.