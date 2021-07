Phoebe Dynevor et Pete Davidson en couple : ils s'affichent ensemble à Wimbledon 😍

Alors que Ariana Grande s'est mariĂ©e Ă Dalton Gomez, son ex Pete Davidson, lui, a retrouvĂ© l'amour avec Phoebe Dynevor. La rumeur de couple entre les deux stars court depuis le mois de mars maintenant. L'actrice de La Chronique des Bridgerton et Pete Davidson ont Ă©tĂ© aperçus ensemble Ă plusieurs reprises, dont lors d'un sĂ©jour Ă Caverswall, prĂšs de Manchester, Ă Stoke, aussi en Angleterre (oĂč vit Phoebe Dynevor), ou encore Ă New York.

Phoebe Dynevor et Pete Davidson en couple Ă Wimbledon

Depuis, le membre du Saturday Night Live et Phoebe Dynevor n'ont toujours pas officialisĂ© leur relation eux-mĂȘme, mais la rumeur continue. Pour preuve, le 3 juillet 2021, Pete Davidson et la partenaire de RegĂ© Jean-Page dans La Chronique des Bridgerton se sont affichĂ©s tous les deux dans les gradins de Wimbledon.

Sur les photos, dĂ©voilĂ©es par Page Six, on peut les voir proches, complices et attentionnĂ©s l'un envers l'autre. Difficile d'imaginer qu'ils ne sont pas plus que potes. Bon d'accord, il n'y a pas un clichĂ© d'un vrai bisou entre Phoebe Dynevor et Pete Davidson, mais leur attitude laisse quand mĂȘme peu de place au doute.