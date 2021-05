Ariana Grande mariée à Dalton Gomez : elle dévoile des photos de la cérémonie intime 💍

En couple depuis janvier 2020, Ariana Grande et Dalton Gomez se sont fiancés au mois de décembre de la même année. Cinq mois plus tard, le couple s'est dit oui ! La chanteuse et son chéri se sont mariés dans la plus grande intimité avec une vingtaine d'invités seulement : "Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux", a confié le représentant d'Ariana Grande. Le mariage a eu lieu dans "la belle maison historique" de la star devenue coach dans The Voice USA.

Ariana Grande dévoile des photos de son mariage avec Dalton Gomez

Maintenant que son union avec Dalton Gomez n'est plus un secret, Ariana Grande n'a pas hésité à partager des photos de la cérémonie et des coulisses sur lesquelles on peut notamment découvrir sa sublime robe de mariée signée Vera Wang et inspirée du look d'Audrey Hepburn dans le film Drôle de frimousse. L'agent immobilier, lui, a opté pour un costume noir assez simple. Sur les clichés, on aperçoit aussi Dalton Gomez et l'interprète de 7 Rings plus amoureux que jamais après leur union devant leurs proches. Vive les mariés !