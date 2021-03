Ariana Grande devient coach de The Voice à la place de Nick Jonas

Florent Pagny a fait la tête en vous entendant chanter ? Amel Bent est devenue sourde après votre prestation ? Marc Lavoine s'est enfoncé ses lunettes dans les oreilles pour ne plus souffrir durant votre performance ? Vianney a quitté le plateau en larmes à la fin de votre reprise ? Rassurez-vous, vous avez encore un avenir dans la chanson. Après tout, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas la plus belle voix de France que vous ne pouvez pas être celle d'un autre pays.

Ariana Grande devient coach de The Voice US

Ca tombe bien, les USA ont également leur version de The Voice. Et s'il vous fallait une raison supplémentaire d'y participer, on vous en a déniché une excellente : Ariana Grande va rejoindre le casting lors de la saison 21.

En effet, la production américaine du programme vient de dire "Thank You, Next" à Nick Jonas, recruté pourtant l'an passé, qui va donc céder sa place de coach à l'interprète de Stuck with U. Une nouvelle expérience qui fait déjà le bonheur de la star, "Je suis plus que ravie, excitée, honorée de rejoindre Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton la saison prochaine", mais également celui de ses futurs partenaires. "Tellement excité à l'idée d'accueillir Ariana dans notre famille de The Voice" a notamment déclaré John Legend sur Twitter.

Pour l'heure, on ne sait bien évidemment pas quel genre de coach sera Ariana Grande dans l'émission, mais il ne fait aucun doute que la récente gagnante aux Grammy Awards 2021 saura accompagner de la meilleure des façons les nouveaux talents. Et quand on connait la puissance de sa voix, on ne peut qu'espérer qu'elle aura la bonne oreille pour dénicher sa successeuse !