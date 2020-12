Little Mix : Jesy Nelson annonce son départ du groupe pour prendre soin de sa santé mentale

Depuis 2011, le groupe Little Mix enchaîne les albums, les tournées et les apparitions publiques. Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall étaient pourtant apparues sans Jesy Nelson lors des MTV EMA, le 9 novembre dernier. La 4e membre du groupe s'était éloignée des réseaux sociaux et n'avait pas publié sur Instagram depuis Halloween, à la fin du mois d'octobre. Le 17 novembre, le groupe annonçait que Jesy Nelson prenait une pause d'une durée indéterminée pour "raisons médicales", sans en dire plus sur cette décision.

Jesy Nelson quitte Little Mix

Ce lundi 14 décembre en fin de journée, c'est via les réseaux que Jesy Nelson a annoncé son départ de Little Mix. Dans un long message posté sur Instagram, la britannique a expliqué les raisons de son départ. Comme s'en doutaient les fans (elle avait révélé dans un documentaire avoir fait une tentative de suicide à cause du harcèlement en ligne), Jesy Nelson a pris cette décision pour prendre soin d'elle et de sa santé. Après 9 années passées au sein de Little Mix, elle explique : "La vérité est que récemment, être dans un groupe a vraiment eu des séquelles sur ma santé mentale. Je trouve très difficile de vivre avec la pression constante d'être dans un groupe et de répondre aux attentes. (...) Il arrive un temps dans la vie où nous devons prendre soin de nous plutôt que de se concentrer sur le bonheur des autres et je ressens que je dois commencer ce processus maintenant. J'ai besoin de passer du temps avec ceux que j'aime, de faire des choses qui me rendent heureuse. Je suis prête à débuter ce nouveau chapitre de ma vie, je ne suis pas certaine de ce à quoi il va ressembler mais j'espère que vous serez là pour me soutenir." a écrit la star.