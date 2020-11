Little Mix : Jesy Nelson quitte temporairement le groupe pour "raisons médicales"

Formé en 2011 dans l'émission X-Factor (soit un an après les One Direction qui, eux, se sont séparés depuis un moment déjà), le groupe Little Mix continue sa route ! En septembre dernier, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock ont sorti "Confetti", leur sixième album. Au début du mois de novembre, le groupe était invité aux MTV Europe Music Awards où les stars se sont produites à trois, sans Jesy Nelson. On en sait aujourd'hui un peu plus sur cette absence qui a surpris certains fans.

Jesy Nelson prend une pause et quitte Little Mix

Little Mix ne devrait désormais - et pour une durée indéterminée - n'être donc plus composé que de trois chanteuses. Un représentant du groupe a confirmé à People que Jesy Nelson a décidé de faire une pause. Aucune durée n'est précisée, mais elle devrait être "prolongée". Pourquoi Jesy Nelson a-t-elle décidé de quitter momentanément Little Mix ? Pour des "raisons médicales privées", précise le représentant qui ajoute dans un communiqué : "Nous ne commenterons pas plus à cet instant et nous demandons aux médias de respecter sa vie privée".

Les fans des Little Mix et de Jesy Nelson avaient déjà remarqué que la star n'était pas très en forme. Habituellement très active sur les réseaux sociaux, elle n'a pas posté de photos sur Instagram depuis Halloween. En 2019, Jesy Nelson a sorti un documentaire, Odd One Out, diffusé sur la BBC où elle s'était confié sur ses problèmes d'image corporelle et dans lequel elle a dévoilé avoir fait une tentative de suicide en 2013 suite au harcèlement en ligne et aux critiques sur son corps publiés sur les réseaux sociaux.