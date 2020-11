MTV Europe Music Awards 2020, le récap : look des Little Mix, perf d'Alicia Keys, BTS gagnants...

Entre un body noir avec un froufrou bleu XXL, une robe blanche décolletée jusqu'au nombril, une mini robe orange pétard, une robe costard rose avec des collants assortis ou encore une robe noire à piques géants, les chanteuses de Little Mix ont tout donné niveau originalité. Grâce aux robes à froufrous et à piques géants, qui font 1 mètre de diamètre minimum autour des stars, les Little Mix ont aussi bien respecté la distanciation de sécurité en période de pandémie. Des tenues atypiques et pratiques donc !

Alicia Keys en masque XXL pour sa performance

Alicia Keys aussi a rappelé que le coronavirus était toujours présent avec sa prestation masquée. Elle avait beau être filmée depuis chez elle à Los Angeles en Californie (Etats-Unis), l'artiste portait un masque. Et pas n'importe lequel. Le sien était recouvert de joyaux, cristaux ou diamants, on hésite encore. En tout cas, son masque bijou couvrait sa bouche, son nez mais aussi ses yeux et ses cheveux. Malgré le coté peu pratique de cet accessoire de mode, elle a interprété Love Looks Better avec brio, tout en jouant sur son piano.

La performance complètement WTF de Yungblud a aussi retenu l'attention des internautes. Habillé en polo et jupe de tennis blancs, il a volé tel un ange dans les airs pendant qu'il chantait Strawberry Lipstick... avant de redescendre sur Terre en rappel.

Les MTV EMA's 2020 ont aussi été marqués par la perf rythmée et dansante d'Aya Nakamura et de Maluma qui ont fait leur feat. sur le tube Djadja, ou encore celle, émouvante, de Sam Smith sur son morceau Diamonds.