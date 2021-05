Harry (Too Hot To Handle) et Francesca de nouveau en couple ? Ils s'affichent ultra proches

Too Hot To Handle : Harry et Francesca de nouveau en couple ?

Alors que Too Hot To Handle a été renouvelée pour une saison 2 et 3, des anciens candidats de la saison 1 de la télé-réalité Netflix qui s'appelle Séduction Haute Tension en français se seraient remis en couple. Il s'agit d'Harry et Francesca ! TMZ avait posté des photos d'eux très proches il y a quelques jours, supposant que Harry Jowsey et Francesca Farago se seraient remis ensemble. Des rumeurs que Harry avait démenties. Mais les deux ex se sont de nouveau rapprochés et semblent bien de nouveau in love.

Harry et Francesca sont ensemble au Mexique, où ils ont fêté l'anniversaire d'Harry. Et ce dernier a publié un post Instagram avec 4 photos, dont 3 clichés avec Francesca, où ils se montrent ultra proches et complices come au bon vieux temps. Sur l'une des images, Francesca est dans les bras d'Harry, un câlin so cute. Sur une autre photo, ils se tiennent par la main en montrant leur tatouage en commun, un éclair sur un doigt.