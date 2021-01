Too Hot To Handle renouvelée pour une saison 2 et 3 : le tournage a déjà commencé... en secret

Après Love is Blind, Netflix lançait en 2020 sa nouvelle émission de romance, Too Hot To Handle, au concept bien particulier. Si vous ne vous en souvenez pas, PRBK refait un point : 10 candidats, adeptes des relations d'un soir et passagères, se retrouvent dans une villa paradisiaque et alors qu'ils pensaient s'éclater tous ensemble, ils apprenaient que leur objectif était en réalité de rester chastes pendant 1 mois pour tenter de remporter 100 000 euros. Un défi extrême pour ces célibataires.

Une saison 2 et 3 pour Too Hot To Handle

Dans la saison 1, ils sont nombreux à ne pas avoir résisté à la tentation, mais certains candidats sont quand même repartis en couple de Too Hot To Handle, comme Francesca Farago et Harry ou Rhonda et Sharron. Si Sharron et Rhonda se sont rapidement séparés après le tournage, Francesca et Harry, eux, sont restés ensemble près d'un an avant de rompre à cause de la distance et quelques problèmes personnels. Toutes ces histoires ont passionné pas mal d'abonnés de Netflix... qui se demandent aujourd'hui si l'émission reviendra pour de nouvelles saisons.

Eh bien, ils vont kiffer d'apprendre que Too Hot To Handle a été renouvelée pour une saison 2 et... une saison 3 : "Le secret a été dévoilé. Nous sommes heureux de revenir avec deux nouvelles saisons de Too Hot To Handle. Les membres de Netflix du monde entier sont tombés amoureux de la saison 1 hilarante. Ils n'auraient pas pu attendre plus longtemps pour voir les nouveaux candidats essayer de suivre les règles de Lana avec beaucoup de rebondissements et de surprises", a confié Brandon Riegg, le Vice-président de Netflix des séries documentaires et non-scénarisées, à Variety.

Un tournage en secret

Mais ce n'est pas tout : le tournage des saisons 2 et 3 de Too Hot To Handle a démarré en secret depuis plusieurs mois dans les îles Turques-et-Caïques (dans les Caraïbes, entre Cuba et les Bahamas). Un règlement sanitaire strict a bien évidemment été mis en place pour ne risquer aucune contamination de coronavirus. Comme pour la saison 1, les célibataires ne sont pas au courant du vrai concept de l'émission, gardé secret jusqu'à leur arrivée dans l'aventure : ils pensent qu'ils vont seulement faire la fête au paradis. Surprise !