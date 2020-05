Rhonda (Too Hot To Handle) séparée de Sharron : elle officialise avec son nouveau petit ami

Qui est en couple, qui est célibataire depuis le tournage de Too Hot To Handle ? La nouvelle émission de télé-réalité Netflix n'a malheureusement pas réussi à tous les candidats, mais Francesca et Harry, eux, n'ont pas à se plaindre puisqu'ils sont aujourd'hui plus amoureux que jamais. Ils parlent même mariage ! La plupart des internautes ne s'attendaient pas à ce que leur histoire continue contrairement à celle de Rhonda et Sharron. Eh oui, ils se sont séparés après le show à cause de la distance, dommage...

Rhonda présente son nouveau petit ami

En revanche, ils ont rompu en très bons termes : "Nous sommes les meilleurs amis du monde. Nous nous parlons toujours, on s'entraide", a confié Rhonda à Women's Health. Ils devaient d'ailleurs se revoir avant le confinement à cause de l'épidémie du coronavirus. Et alors que Sharron semble toujours célibataire, Rhonda, elle, a retrouvé l'amour dans les bras de l'un de ses ex.

Elle est restée discrète sur son nouveau petit ami jusqu'à ce qu'elle officialise avec lui sur Instagram. La candidate de Too Hot To Handle a posté une photo d'eux deux avec leurs masques de protection, sur laquelle on peut voir que son chéri s'appelle David Pablo et avec quelques recherches sur internet, on découvre qu'il est rappeur. Alors, vous validez ce couple ou préfériez Rhonda avec Sharron ?