Too Hot To Handle : David, Harry, Francesca, Chloe... qui est en couple, qui est célibataire ?

L'idée que se faisaient les célibataires de Too Hot To Handle a radicalement changé lors de leur arrivée au Mexique. Alors qu'ils s'attendaient à vivre une expérience érotique, ils ont appris que le sexe serait totalement interdit, y compris les bisous ou les préliminaires. Le risque si les règles ne sont pas respectées ? Perdre de l'argent sur leur cagnotte de 100 000 euros.

Le but de la nouvelle émission de Netflix est de leur apprendre à créer des liens profonds et à ne plus avoir peur de l'engagement. Une mission réussie pour Harry & Francesca, Rhonda & Sharron et David & Lydia, mais ces couples sont-ils toujours d'actualité un an après le tournage ? Chloe, Nicole, Bryce ou encore Kori sont-ils encore célibataires ?

Harry et Francesca

Si personne ne misait sur Harry Jowsey et Francesca Farago, critiquée sur les réseaux sociaux, dans Too Hot To Handle, les deux candidats, les plus chauds de l'émission de Netflix, sont toujours en couple. Ils ont connu une rupture de quelques mois, mais lors d'un séjour à Los Angeles, Harry a repris contact avec son ex-petite amie... grâce à l'alcool (à consommer avec modération, évidemment).

Ils se sont ensuite revus et ont décidé de se laisser une seconde chance : "On a fréquenté d'autres personnes pendant notre rupture, mais on n'arrivait pas à s'oublier", a confié le beau gosse à Entertainment Tonight. Ils filent aujourd'hui le parfait amour, ils ont même quitté le Canada et l'Australie pour s'installer ensemble à L.A. La prochaine étape pourrait bien être... le mariage !