Harry (Too Hot To Handle) et Francesca séparés, mais de nouveau en couple : ils veulent se marier

Dans Too Hot To Handle, sur Netflix - renommé Séduction Haute Tension chez nous - dix célibataires, phobiques de l'engagement et pro des coups d'un soir, ont pour objectif de créer des liens profonds et sincères sans... sexe, bisous et préliminaires, et de de remporter la cagnotte de 100 000 dollars max : ce montant diminue à chaque faux pas. Et alors que cette mission semblait quasiment impossible, Rhonda & Sharron, qui ne sont plus ensemble, et Harry & Francesca ont prouvé qu'il était totalement envisageable de se mettre en couple avec une personne sans coucher dès le premier soir.

"Nous avons décidé de faire une pause"

Harry Jowsey et Francesca Farago, qui a reçu pas mal de critiques, ont quand même eu du mal à résister à la tentation. Ce sont d'ailleurs eux qui ont fait perdre le plus d'argent durant l'aventure et ce sont les seuls à avoir franchi la plus grosse limite : le sexe. Mais tous ces faux pas en ont valu la peine dans puisque les deux candidats sont toujours en couple, un an après le tournage (il a eu lieu en avril 2019 au Mexique).

Si Francesca et Harry vivent aujourd'hui une belle histoire d'amour, ils ont oublié de prévenir leurs abonnés qu'ils s'étaient séparés durant quelques mois avant de se remettre ensemble il y a peu : "Après le tournage, tout est allé très vite, il y a eu beaucoup d'émotions. Nous avons décidé de faire une pause. Il y a quelques mois, j'étais bourré à Los Angeles et je lui accidentellement envoyé un message pour faire un FaceTime avec son chien. Il s'avère que les chiens n'ont pas de doigts pour ouvrir le FaceTime. On s'est donc retrouvé à se parler", a expliqué le candidat australien en interview avec Entertainment Tonight.

"On veut se marier"

Et ensuite ? "On a décidé de se revoir pour se dire tout ce qu'on avait à se dire. On est retombé amoureux et maintenant, on veut se marier", confie Harry Jowsey avant d'expliquer les raisons de sa rupture avec Francesca : "nous avons des vies très différentes. Elle avait tout un tas d'amis ennuyants qui ne sont plus dans sa vie aujourd'hui. (...) On ne se connaissait pas assez pour se faire confiance, surtout que j'étais en Nouvelle-Zélande et elle à Vancouver, au Canada. On se rendait visite toutes les deux semaines, mais on était arrivé à un point où on avait besoin de prendre du recul. On a fréquenté d'autres personnes pendant notre rupture, mais on n'arrivait pas à s'oublier."