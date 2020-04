Francesca (Too Hot To Handle) et Harry dévoilent ce qu'ils ont fait en couple après le tournage

Francesca et Harry montrent ce qu'ils ont fait après le tournage

Too Hot To Handle (Séduction haute tension en français), c'était l'une des nouveautés de Netflix. Une émission de télé-réalité où le but était de ne pas se pécho, contrairement aux autres. Et parmi les couples qui ont tenu après le tournage, il y a Francesca Farago et Harry Jowsey. En effet, Francesca et Harry sont toujours en couple, ils ont officialisé sur Instagram leur relation qui dure depuis donc environ 1 an. Et il a quelques heures, ils ont même décidé de partager des moments de leur vie à deux depuis que le programme est fini.

Les amoureux ont ainsi posté, chacun sur leurs comptes Insta respectifs, des vidéos inédites de leur couple après Too Hot To Handle. Francesca, qui a répondu aux internautes qui la jugeaient "allumeuse" et "énervante", a précisé que certains passages se sont déroulés pendant leurs 2 jours à Mexico (qu'ils ont passé ensemble après la fin du tournage). La candidate a aussi dévoilé ce qu'ils ont fait 2 semaines après le tournage et même après. Au programme : bisous, câlins, rires et même un tatouage en commun (un éclair sur le doigt).