Harry (Too Hot To Handle) et Francesca, la rupture : ils dévoilent les raisons 💔

"Harry et moi ne sommes plus ensemble", a annoncé Francesca Farago dans sa vidéo YouTube intitulée "our break up" (notre rupture en français). Whait, what ? Que s'est-il passé pour que les deux candidats de Too Hot To Handle se séparent ? Leurs fans ont du mal à y croire, d'autant plus qu'ils semblaient filer le parfait amour : ils parlaient même de mariage et d'avoir des enfants. D'ailleurs, Francesca n'est pas enceinte contrairement à ce que certains ont pu imaginer. Eh bien, la distance a tout simplement eu raison de leur couple.

Franscesca se confie sur sa rupture avec Harry

C'est Harry Jowsey qui a décidé de rompre avec sa petite amie à cause de leur éloignement géographique comme le révèle la jolie brune dans sa vidéo : "il ne supportait plus la distance. J'ai eu le coeur brisé. J'ai tout fait pour arranger la situation, je suis allée à Los Angeles, mais ça n'a pas fonctionné. (...) Je lui ai donc dit qu'on devait annoncer notre rupture, mais il n'a pas voulu le faire tout de suite pour ne pas donner raison aux rumeurs sur notre séparation."

Francesca Farago confie ensuite : "je ne voulais le dire à personne parce que j'espérais juste qu'on traverse une période difficile et qu'on trouverait une solution. Et puis, quand j'allais emménager à Los Angeles, ça serait parfait. Je me disais que quoiqu'il arrive, on allait finir ensemble et se marier. (...) On avait des visions différentes sur la situation. (...) Je ne pouvais plus prétendre que tout allait bien alors que notre relation était terminée. Il faut que j'avance. (...) A sa place, je n'aurai jamais abandonné, mais il veut aller de l'avant maintenant. Je dois faire pareil."

"J'aimerai toujours Francesca"

La candidate de Too Hot To Handle, sur Netflix , poursuit en expliquant que cette relation n'était finalement pas faite pour elle, mais on comprend quand même qu'elle en veut à Harry Jowsey d'avoir pris cette décision : "comment peux-tu demander quelqu'un en mariage et lui dire après 'je ne peux pas être toi à cause de la distance. J'ai l'impression qu'il a joué avec moi. (...) Il y a plus à raconter sur cette histoire, mais émotionnellement parlant, je ne peux pas."

Après la vidéo de Francesca Farago, le BG australien a pris la parole sur en story sur Instagram pour réagir à sa rupture : "c'est une situation de m*rde. Seuls Francesca et moi savons ce qu'il se passe réellement. (...) Merci de ne pas tirer des conclusions trop hâtives. J'aimerai toujours Francesca, elle aura toujours une place dans mon coeur et une place spéciale auprès de moi. (...) Ca craint de voir que pour n'importe quelle raison, les relations ne marchent pas toujours."