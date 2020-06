Francesca (Too Hot To Handle) enceinte de Harry ? Un commentaire sème le doute

Contrairement à Rhonda & Sharron et Nicole & Bryce, qui se sont rapprochés après le tournage de Too Hot To Handle, Francesca et Harry sont toujours en couple ! Leur histoire n'a cependant pas été toute rose depuis tout ce temps puisque les deux candidats se sont séparés pendant plusieurs mois avant de se revoir et de se laisser une seconde chance : "On était arrivé à un point où on avait besoin de prendre du recul. On a fréquenté d'autres personnes pendant notre rupture, mais on n'arrivait pas à s'oublier", a expliqué Harry Jowsey à Entertainment Tonight.

Un bébé pour Francesca et Harry ?

Aujourd'hui, Francesca Farago et son chéri filent le parfait amour et envisagent même de se marier : "C'est compliqué parce que est-ce qu'on prend vraiment cette décision via un appel vidéo ? C'est dur à dire. Bien sûr, on en parle. On a même regardé les alliances. Il me demande à chaque fois 'quelle bague veux-tu ?'", a révélé l'ex-candidate de Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français) après la demande en fiançailles virtuelle de Harry Jowsey dans l'épisode retrouvailles sur Netflix. Le mariage n'est donc pas encore officiel.

Et si les amoureux devenaient parents avant de se marier ? Certains internautes pensent que Francesca est enceinte ! La rumeur a commencé après que son boyfriend l'a appelée "Lil yummy" dans un commentaire sur l'une de ses photos Instagram : "je crois qu'elle est enceinte", "tu es enceinte", "tu es trop belle, mais tu es enceinte ?", "OMG, ils attendent un bébé ? Je crois que je vais mourir", peut-on lire. Harry et sa chérie n'ont pas encore réagi à ces messages, mais "Lil Yummy" est sûrement juste un surnom affectueux.