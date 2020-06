Bryce (Too Hot To Handle) annonce sa rupture avec Nicole et dévoile les raisons 💔

Tous accros au sexe et aux relations d'un soir, les célibataires de Too Hot To Handle ont dû apprendre à créer des liens plus profonds dans l'émission de Netflix. Ca n'a pas fonctionné pour tout le monde, mais cette expérience a quand même donné naissance à trois couples : Francesca & Harry, fiancés mais pas vraiment, Rhonda & Sharron, qui ne sont plus ensemble aujourd'hui, David & Lydia, maman d'un petit garçon de 3 ans. Ah non, à quatre en fait puisque l'histoire entre Bryce et Nicole a commencé après le tournage.

Nicole et Bryce, la rupture

Les deux candidats se sont fortement rapprochés à la sortie de Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français) et ont décidé de sauter le pas malgré la distance : "Ce n'est pas la situation idéale comme on vit à l'opposé, mais nous essayons de voir comment ça va avancer entre nous après le confinement", a expliqué Nicole à Netflix. Malheureusement, leur relation n'a pas vraiment avancé comme ils l'auraient souhaité. Comment ça ? Eh bien, Bryce et la complice de Francesca Farago ne sont plus en couple.

C'est le beau brun qui a annoncé leur rupture dans une interview accordée à People : "Après les nombreux échecs pour se voir à cause de la quarantaine et des restrictions frontalières, nous avons décidé de nous séparer. Rester amis paraît être la meilleure option en cette période. Nicole est adorable. Je suis sûr que dans d'autres circonstances, nous aurions pu avoir une belle relation. Je lui souhaite le meilleur car elle le mérite." Une décision prise à contrecoeur donc...