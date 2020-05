Lydia (Too Hot To Handle) maman : elle révèle avoir un fils de 3 ans

Lydia Clyma maman d'un petit garçon

A la fin du mois d'avril, PRBK vous dévoilait 6 secrets sur Too Hot To Handle, la nouvelle émission de télé-réalité de Netflix après Love is Blind et The Circle. Aujourd'hui, l'une des candidates dévoile l'un des siens : Lydia a présenté son fils de 3 ans, prénommé Isaiah, sur Instagram. "N'aie pas peur, je suis avec toi", a-t-elle écrit en légende d'une photo assez cute de tous les deux.

Une nouvelle quelque peu inattendue puisque la jolie brune n'a jamais mentionné être maman dans le show, contrairement à Rhonda Paul, séparée de Sharron, qui ne s'en est pas cachée. D'après les informations du Daily Mail, Lydia Clyma aurait eu son petit garçon, entre l'âge de 19 et 20 ans, avec son petit ami de l'époque, Lewis Warren.