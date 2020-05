Francesca (Too Hot To Handle) fiancée à Harry ? Elle répond après la demande virtuelle

Alors que personne ne l'aurait sûrement imaginé, Francesca et Harry sont toujours en couple depuis le tournage de Too Hot To Handle en avril 2019. Les deux candidats se sont quand même séparés huit mois avant de reprendre contact et de se laisser une seconde chance. Aujourd'hui, ils envisagent d'emménager ensemble à Los Angeles et parlent même mariage : "On est retombé amoureux et maintenant, on veut se marier", a confié Harry lors d'une interview avec Entertainment Tonight.

"On n'est pas fiancé"

Desiree Burch, la voix-off de Too Hot To Handle, n'a pas manqué d'interroger Harry Jowsey et Francesca Farago à ce sujet lors de l'épisode des retrouvailles virtuelles des candidats, mis en ligne le 8 mai sur Netflix. Harry a alors confié qu'ils avaient commencé à regarder les bagues de fiançailles avant de sortir une bague sucette et de faire sa demande à sa petite amie : "Harry sait que je veux l'épouser, donc oui", a-t-elle répondu. Congrats !