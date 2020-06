Harry (Too Hot To Handle) clarifie sa rupture avec Francesca : "J'ai perdu l'étincelle"

Alors que Francesca Farago et Harry Jowsey parlaient mariage il y a un mois, leur relation a bien changé depuis. Pour preuve, ils se sont séparés ! C'est la candidate de Too Hot To Handle qui a annoncé leur rupture dans une vidéo YouTube, où elle a eu du mal à retenir ses larmes : "il ne supportait plus la distance. J'ai eu le coeur brisé. J'ai tout fait pour arranger la situation, je suis allée à Los Angeles, mais ça n'a pas fonctionné." Son ex, lui, s'est ensuite brièvement confié sur leur séparation, mais ne s'est pas exprimé sur les raisons.

"Ca aurait été égoïste de ma part de continuer la relation avec Francesca"

Il a décidé de le faire aujourd'hui et contrairement à ce qu'a dévoilé Francesca Farago, qui n'est pas enceinte, la distance n'est pas la réelle cause de la fin de leur histoire : "J'ai juste perdu cette étincelle que j'ai eu pendant l'émission. Ca fait longtemps, on a vraiment essayé que ça fonctionne. (...) Ca aurait été égoïste de ma part de continuer la relation avec Francesca. Je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle attendait, ça n'aurait pas été juste pour elle. (...) Les sentiments changent. J'ai rencontré Francesca quand j'avais 21 ans. J'en ai maintenant 23. Toutes les relations ne fonctionnent pas tout."

"Tu seras toujours ma meilleure amie"

Harry Jowsey précise ensuite : "Les gens pensent savoir pourquoi j'ai rompu avec Francesca. Je veux juste que vous sachiez qu'on ne se sépare pas de quelqu'un sans raison. Rien de mal n'est arrivé. Ce n'était pas une mauvaise rupture. (...) Je n'ai jamais été déloyale envers Francesca. Quand j'étais avec Francesca, j'étais avec elle à 110%, vous pouvez demander à mes amis, à n'importe qui."

Pour conclure sa mise au point, le candidat de Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français), sur Netflix , adresse un tendre message à son ex Francesca : "C'est la personne la plus génial de toute la planète. (...) Francesca, je sais que tu vas sûrement regarder cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Tu seras toujours ma meilleure amie, je serai toujours là pour toi." C'est mignon !