Francesca Farago balance sur son ex Harry : "Si je le voulais, je pourrais ruiner sa carrière"

"Je ne savais plus quoi faire"

Alors que Francesca Farago et Harry Jowsey filaient le parfait amour depuis le tournage de Too Hot To Handle, il semblerait que leur relation n'était pas si sincère que ça. Haley a d'ailleurs accusé le candidat de s'être mis en couple avec sa pote juste pour le buzz et si c'était le cas ?

Francesca Farago a enfin dévoilé la vérité sur sa rupture avec Harry Jowsey, vous risquez d'être surpris : "Il a commencé à rompre avec moi le jour de la diffusion de l'épisode des retrouvailles, où il m'a fait sa demande. Il me disait qu'il n'en pouvait plus, mais deux jours plus tard, il a posté une photo sur Instagram pour demander où devrait avoir lieu notre mariage. (...) Je ne savais plus quoi faire", a-t-elle expliqué dans le podcast de Violent Benson, Too Tired To Be Crazy.

"Je pense qu'il voulait juste être célèbre"

L'ex-candidate de Too Hot To Handle a ensuite confié : "On s'est disputé et on ne s'est pas parlé pendant quelques jours. Il a ensuite publié une story sur laquelle on pouvait lire 'j'aime ma fiancée'. J'étais confuse (...) Il a ensuite fait les choses dans son coin, m'a menti, mais continuait à me dire qu'il m'aimait, qu'il voulait être avec moi et se marier avec moi. Sauf que la distance ne lui convenait plus. Voilà comment tout a commencé."

Pour Francesca Farago, qui est en couple avec une femme aujourd'hui, la distance n'était qu'une excuse pour son ex : "Je pense qu'il voulait juste être célibataire et célèbre et attirer l'attention." La jolie brune sulfureuse a ensuite avoué que si elle le souhaitait, elle pouvait mettre un terme à la carrière de Harry Jowsey : "Si j'étais vraiment folle comme Harry le dit, je balancerai de la m*rde pour ruiner sa carrière. Je le pourrai d'ailleurs, littéralement." Entre l'amour et la haine, il n'y a définitivement qu'un pas...