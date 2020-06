Harry (Too Hot Too Handle) en couple avec Francesca pour le buzz ? Haley balance

Les adeptes de Too Hot To Handle ont tous cru en l'histoire d'amour de Francesca Farago et Harry Jowsey, d'autant plus que les deux candidats parlaient mariage et évoquaient même l'idée de fonder une famille. C'est la jolie brune qui a annoncé leur rupture en expliquant que son ex n'avait pas supporté la distance : "j'ai tout fait pour arranger la situation, je suis allée à Los Angeles, mais ça n'a pas fonctionné (...) A sa place, je n'aurai jamais abandonné, mais il veut aller de l'avant maintenant. Je dois faire pareil." Courage !

Harry Jowsey pas sincère avec Francesca Farago ?

Alors que la plupart des internautes essaient encore de se remettre de cette séparation inattendue, Haley, qui a aussi participé à Too Hot To Handle sur Netflix, a de son côté balancé une info étonnante en interview avec TMZ : Harry se serait mis en couple avec Francesca pour faire grimper sa côté de popularité, "juste pour le buzz".

La candidate a expliqué : "tout a commencé parce que Harry la trouvait belle. Je pense que Harry n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Il n'était pas amoureux d'elle, il n'a jamais fait attention à ses sentiments. (...) Tout ce que Harry fait dans la vie, c'est pour lui-même." Haley Cureton a ensuite confié qu'elle a vu "la rupture venir bien avant qu'elle ne soit rendue publique" et que Francesca est prête "à aller de l'avant" : les deux potes auraient même prévu de s'installer ensemble.

"J'étais avec elle à 110%"

Ce n'est pas vraiment la version d'Harry Jowsey sur sa rupture avec Francesca : "Je n'ai jamais été déloyale envers Francesca. Quand j'étais avec Francesca, j'étais avec elle à 110% (...) J'ai juste perdu cette étincelle que j'ai eu pendant l'émission. Ca fait longtemps, on a vraiment essayé que ça fonctionne. (...) Ca aurait été égoïste de ma part de continuer la relation avec Francesca. Je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle attendait, ça n'aurait pas été juste pour elle."