Too Hot To Handle : une scène censurée avec Francesca et Harry, la candidate se confie

Alors que l'objectif dans Too Hot To Handle est de ne pas se pecho, ni de coucher ensemble, Harry et Francesca, eux, ont eu beaucoup de mal à respecter les règles pendant leur aventure. Ce sont d'ailleurs eux qui ont fait perdre le plus d'argent aux candidats : environ 29 000 dollars (20 000 pour avoir eu une relation sexuelle, 3 000 pour leur bisou et 6 000 pour les préliminaires) sur 100 000. Mais ça valait le coup puisque les amoureux sont toujours en couple aujourd'hui, contrairement à Sharron et Rhonda : Harry et Francesca envisageraient même de se marier.

"Nous étions nus à ce moment-là"

C'est dans Too Hot To Handle, toujours dispo sur Netflix, que Francesca et Harry ont officialisé leur relation (avant de le faire sur Instagram), mais cette scène n'a pas été montrée. Pourquoi a-t-elle été coupée au montage ? Pour une histoire de nudité comme l'explique la jolie brune, qui a été qualifiée d'allumeuse par les internautes, dans une interview avec BuzzFeed Celeb : "La seule chose que j'espérais voir c'est quand Harry m'a demandé d'être sa petite amie, la nuit où on a perdu les 20 000 dollars, mais nous étions nus à ce moment-là. Evidemment, ils ne pouvaient pas montrer ça. C'est sûrement mieux ainsi."

En tout cas, Francesca ne regrette pas d'avoir couché avec Harry Jowsey dans l'émission de télé-réalité et d'avoir perdu 20 000 dollars pour cette soirée caliente : "Ça valait le coup. Comme l'a dit Harry, c'était une bonne affaire. Bien sûr, nous avons été égoïstes et nous aurions pu nous abstenir, mais nous pensions juste que c'était le bon moment pour passer à cette étape", confie la pote de Nicole à Stuff.