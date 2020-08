Francesca Farago (Too Hot To Handle) en couple avec une femme après sa rupture avec Harry Jowsey

C'est au mois de juin que Francesca Farago et Harry Jowsey ont annoncé leur rupture ! L'ex-candidat de Too Hot To Handle aurait largué sa petite amie à cause de la distance, mais en réalité, il n'avait tout simplement plus de sentiments pour elle : "J'ai juste perdu cette étincelle que j'ai eu pendant l'émission", a-t-il confié sur Instagram. Et si leurs abonnés espéraient les voir de nouveau en couple, les deux influenceurs n'ont pas du tout pris le chemin de la réconciliation, bien au contraire !

Francesca Farago en couple avec Casey Boonstra, les photos qui confirment

Alors que Harry Jowsey a été aperçu proche de la YouTubeuse transgenre Nikita Dragun, Francesca Farago, elle, a été spotted en pleine séance drague avec Vinny Guadagnino de Jersey Shore sur Instagram, mais s'est-elle mise en couple avec lui ? Pas du tout ! L'ex-candidate sulfureuse de Too Hot To Handle, sur Netflix, fréquente aujourd'hui une femme, qui n'est autre que le mannequin Casey Boonstra.

Elles ont été photographiées en train de s'embrasser dans le quartier de West Hollywood à Los Angeles ce samedi 1er août 2020 : les photos sont à voir sur JustJared. Francesca Farago et Casey Boonstra ont aussi partagé des clichés d'elles se tenant la main en story sur Insta : "on est mignonne" ou encore "mon bébé", a écrit en légende la girlfriend de l'ex de Harry Jowsey.