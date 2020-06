Harry (Too Hot To Handle) séparé de Francesca et grillé proche d'une YouTubeuse

C'est sûrement une annonce à laquelle les adeptes de Too Hot To Handle (Séduction Haute Tension en français), sur Netflix, ne s'attendaient pas : Francesca Farago et Harry Jowsey ont rompu. Les deux candidats se seraient séparés, après plus d'un an de relation, à cause de la distance, mais la raison principale n'est pas vraiment celle-ci en réalité : Harry a quitté Francesca car il n'avait plus la petite étincelle : "ça aurait été égoïste de ma part de continuer la relation avec Francesca. Je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle attendait", a-t-il confié sur Instagram.

Harry Jowsey a-t-il déjà oublié son ex Francesca ?

Cela semble donc bel et bien terminé entre Francesca Farago et Harry Jowsey. En tout cas, le beau gosse australien a l'air de profiter de son célibat comme il se doit, mais aurait-il déjà trouvé sa nouvelle conquête ? Lors de l'anniversaire de son pote Carter Gregory, ce samedi 27 juin, Harry Jowsey s'est affiché assez proche de la YouTubeuse transgenre, Nikita Dragun, au look très bimbo.

On a notamment pu le voir collé-serré avec elle et lui montrer ses abdos au calme en story Instagram. La preuve avec CES PHOTOS. Alors, l'ex de Francesca, accusé d'avoir été en couple avec elle pour le buzz, aurait-il craqué pour Nikita ou sont-ils de simples potes ? Affaire à suivre.