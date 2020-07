Francesca (Too Hot To Handle) de nouveau en couple après sa rupture avec Harry ?

Après avoir filé le parfait amour à distance pendant un an (si on ne compte pas leur rupture en plein milieu), Harry Jowsey et Francesca Farago avaient pour projet de s'installer ensemble à Los Angeles, mais ils sont finalement restés chacun de leur côté puisque l'ex-candidat de Too Hot To Handle a décidé de rompre. Francesca a confié qu'il n'aurait pas supporté la distance, sauf que cette raison n'est pas la principale : "j'ai juste perdu cette étincelle que j'ai eu pendant l'émission (...) Ca aurait été égoïste de ma part de continuer la relation avec Francesca", a-t-il confié.

Francesca grillée en plein flirt avec un candidat de Jersey Shore ?

Si Francesca Farago a très mal vécu sa rupture avec Harry Jowsey, grillé très proche d'une YouTubeuse, au début, elle semble aujourd'hui prête à tourner la page : elle aurait même trouvé sa prochaine target. Eh oui, la complice de Halsey a été spotted en train de flirter avec Vinny Guadagnino de Jersey Shore sur Instagram. Tout a commencé lorsque le beau gosse a commenté une photo de Francesca en bikini : "c'est une belle vue", a-t-il posté. Un message auquel l'ex de Harry a répondu : "c'est toi la vue".

Elle a ensuite réagi à un cliché de Vinny torse nu en pleine séance de sport en mettant des émoji en train de rougir et d'avoir un peu chaud : "elle est là", a répondu le sportif. Les internautes les imaginent déjà en couple : certains ont même conseillé à l'ex-candidat de Jersey Shore de parler en DM à Francesca Farago. Il le fait peut-être déjà et on ne le sait pas 😉