Tana Mongeau séparée de Jake Paul : elle en dit plus sur les raisons de leur rupture

Entre Jake Paul et Tana Mongeau, tout est allé méga vite, que ce soit pour le début de leur histoire ou leur rupture. Pour preuve, ils se sont mariés après trois mois de relation et ont rompu cinq mois plus tard : "Pour l'instant, nous faisons une pause pour nous concentrer sur nos propres vies folles... Je ne sais pas ce qui nous attend dans le futur mais j'aimerais toujours Jake et tout ce que l'on a fait", a annoncé la YouTubeuse il y a quelques jours. Le frère de Logan Paul a lui aussi confirmé leur séparation en expliquant qu'ils restaient meilleurs amis.

"Je ne veux pas d'une relation à sens unique"

La question maintenant est : Jake Paul et Tana Mongeau peuvent-ils se remettre ensemble ? Pas sûr si l'on se fie aux déclarations de l'ex de Bella Thorne à Seventeen : "Tout son amour va à la boxe et tout l'amour que je donne, j'aimerais le recevoir en retour, mais il ne peut pas me le donner. Je ne veux pas être dans une relation à sens unique." L'influenceuse comprend quand même sa passion pour la boxe et la respecte : "Le voir dans un endroit où il peut réussir sans distraction me rend heureuse et je sais qu'à cette époque de sa vie, c'est absolument ce qui lui convient."

Malgré leur rupture, Jake Paul et Tana Mongeau, qui serait de nouveau en couple, sont toujours en bons termes : "Lorsque nous commencerons à tourner une émission dans quelques mois, peu importe où nous en serons, nous serons toujours amis et nous trouverons un moyen pour que ça fonctionne."