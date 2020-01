Jake Paul et Tana Mongeau séparés : ils annoncent leur rupture après 5 mois de mariage

C'était l'un des mariages surprises de 2019. En couple depuis environ trois mois, Jake Paul et Tana Mongeau se sont passés la bague au doigt le 28 juillet dernier à Las Vegas. Tandis que certains internautes doutaient de leur sincérité, les deux stars avaient partagé de nombreuses photos et vidéos de leur union sur les réseaux sociaux.

"Nous faisons une pause"

Sauf que leur histoire d'amour est arrivée à son terme. Ce jeudi 2 janvier, Jake Paul et Tana Mongeau ont annoncé leur rupture sur Instagram, chacun avec un post contenant la même photo. Une séparation visiblement bien acceptée par les deux stars. "Je suis heureuse de pouvoir être assise à côté de Jake et de rire alors que l'on fait ça" explique l'influenceuse qui a été en couple avec Bella Thorne. "Pour l'instant, nous faisons une pause pour nous concentrer sur nos propres vies folles... Je ne sais pas ce qui nous attend dans le futur mais j'aimerais toujours Jake et tout ce que l'on a fait. Je suis heureuse d'avoir trouvé un meilleur ami pour la vie" a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "A 2020 et à ma nouvelle Lamborghini puisque j'aurais la moitié de tout !".

De son côté, le frère de Logan Paul a posté un message similaire. "Je ne changerais rien de ce qui est arrivé... Nous sommes meilleurs amis et actuellement, c'est mieux pour nous de nous concentrer sur nos vies et de voir ce que nous réserve le futur. (...) La dernière chose que nous voulons, c'est de voir les fans se demander ce qu'il s'est passé. Nous avons simplement besoin de nous concentrer sur nos vies et sur nous-mêmes. Je t'aime Mongeau" a-t-il écrit sur son compte.