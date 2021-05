Ariana Grande mariée à Dalton Gomez : un représentant de la star confirme leur mariage secret

Ariana Grande et Dalton Gomez : "Ils se sont mariés"

Côté vie pro, tout va pour le mieux pour Ariana Grande, qui fait partie du top 10 des femmes célèbres les plus riches de 2020. Et côté vie perso aussi, l'interprète de Thank U, Next, 7 rings ou encore Into You tout va bien, elle qui file le parfait amour avec Dalton Gomez. Les deux amoureux se sont même mariés en secret ! Un mariage secret et surprise pour les fans, qui a été dévoilé par TMZ, puis confirmé par un représentant d'Ariana Grande qui a officialisé l'union au magazine People : "Ils se sont mariés".

Le mariage entre Ariana Grande et Dalton Gomez s'est déroulé ce week-end du 15-16 mai 2021, à Montecito en Californie, aux Etats-Unis. Une cérémonie intime avec seulement une vingtaine d'invités, de la famille et des proches du couple. "C'était minuscule et intime - moins de 20 personnes. La salle était si heureuse et pleine d'amour" a précisé le représentant de la chanteuse, devenue coach dans The Voice aux USA, "Le couple et les deux familles ne pourraient pas être plus heureux".

Une source proche d'Ariana Grande et de son mari Dalton Gomez a aussi indiqué à People que le choix de se marier à Montecito coulait de source : "Ari et Dalton adorent tous les deux Montecito. Ils y passent beaucoup de temps", donc "il semble tout à fait naturel qu'ils se marient dans la belle maison historique d'Ari".

Ils s'étaient fiancés avant Noël 2020

Pour rappel, Ariana Grande et Dalton Gomez s'étaient fiancés en décembre 2020. La star avait alors dévoilé la bague de fiançailles sur les réseaux et avait clamé son amour pour son fiancé en légende des clichés, expliquant que leur idylle durerait "pour toujours et à jamais". Une source avait alors déclaré à l'époque au site People : "Ils ne pourraient pas être plus heureux, ils sont juste tellement excités. C'est un moment heureux pour eux, les parents des deux fiancés sont ravis".