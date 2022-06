La Chronique des Bridgerton saison 2 : des scènes sur le passé de Kate coupées, les révélations de Simone Ashley

Après l'énorme succès de la saison 1, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a fait encore mieux sur Netflix. Disponible depuis le 25 mars dernier, la suite centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) a dépassé les heures de visionnage de la saison dédiée à Simon et Daphné. Même si on vous a beaucoup parlé de la série, on ne sait pas encore tout ! Si des scènes intimes auraient été coupées au montage selon Jonathan Bailey, Simone Ashley a elle aussi évoqué des moments supprimés dans une nouvelle interview.

Le passé de Kate devait être dévoilé dans Bridgerton

Dans l'épisode 1 de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on découvrait Kate Sharma, tout juste débarquée d'un bateau venant d'Inde. Au fil des épisodes, on n'apprenait pas grand chose de son passé, à part qu'elle avait dû gérer sa famille après le décès de son père. Mais à l'origine, on devait en voir plus sur Kate. C'est ce qu'a dévoilé Simone Ashley dans une interview à Los Angeles Times. L'actrice a expliqué que, lors de son audition, elle a découvert plus de détails sur "l'héritage de Kate, son passé et son histoire". "Il y avait des flashbacks et ils exploraient la vie de Kate en Inde. Quand j'ai lu ça, je me suis dit : 'Ok, cool, on va vraiment parler de ça'" s'est-elle souvenue. Toute une intrigue finalement complètement supprimée des épisodes.

Le tournage de la saison 3 commence bientôt

Qui sait, peut-être en découvrirons-nous plus sur le passé de Kate dans la saison 3. Simone Ashley a déjà confirmé son retour, ainsi que celui de Jonathan Bailey, et a dévoilé que le tournage débutera à la fin du mois de juin. "J'aimerais voir Kate et Anthony profiter de leur histoire d'amour. Je pense qu'il y avait beaucoup de drama dans la saison 2 (...) Je suis excitée de voir un côté plus amusant, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient mari et femme. Dans la saison 2, Kate est assez isolée, elle a peur de dépendre de quelqu'un d'autre et de demander de l'aide. Donc j'aimerais la voir dans cette famille" a-t-elle expliqué, ajoutant encore une fois qu'elle aimerait que Kate et Anthony aient un bébé.

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton qui sera centrée sur Colin et Penelope devrait arriver en 2023.