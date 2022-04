Simone Ashley (La Chronique des Bridgerton) de retour dans Sex Education ? Elle a pris sa décision

Depuis la sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton,Simone Ashley a de plus en plus de fans. Suivie par 500 000 personnes sur Instagram avant la mise en ligne des épisodes, elle compte désormais 2,5 millions d'abonnés (pas mal en seulement trois semaines !). Si c'est son rôle de Kate Sharma qui l'a fait découvrir au plus grand public, l'actrice n'en est pas à ses débuts. Elle a précédemment joué dans Broadchurch mais aussi dans les trois saisons de Sex Education dans le rôle d'Olivia.

Simone Ashley de retour dans Sex Education ? La réponse

Il y a quelques semaines, Simone Ashley semblait annoncer à demi-mot son départ de Sex Education pour la saison 4 (annoncée par Netflix en septembre dernier). Et cette fois c'est sûr : l'interprète de Kate Sharma ne reprendra pas son rôle pour de nouveaux épisodes. Dans une interview donnée à This Morning (où elle a teasé un saut dans le temps pour le suite de Bridgerton), l'actrice a confirmé son départ de la série. Interrogée sur un retour aux côtés d'Asa Butterfield et Emma Mackey, Simone Ashley a confié que "non", elle ne sera pas présente dans la suite et que cette question lui est souvent posée. "Je suis une fille Bridgerton maintenant" a-t-elle expliqué.

Si les fans de Sex Education seront peut-être déçus de ce départ, ceux de La Chronique de Bridgerton peuvent avoir le sourire : Simone Ashley a déjà confirmé qu'elle reviendra dans la saison 3 dont le tournage débute cet été en Angleterre. Celle qui a donné la réplique à Jonathan Bailey alias Anthony Bridgerton a aussi fait une gaffe en donnant le nom du personnage central de cette suite.

Le tournage de la saison 4 de Sex Education commence bientôt

Quant à la saison 4 de Sex Education ? On ne sait toujours pas si Emma Mackey qui vient d'être annoncée au casting du film Barbie sera de retour. Asa Butterfield alias Otis vient d'annoncer que le tournage des nouveaux épisodes n'a pas commencé mais que c'est pour bientôt. "Nous planifions de commencer bientôt, c'est tout ce que je peux dire" a-t-il confié à DigitalSpy. Quant à la date de sortie ? C'est un mystère pour le moment.