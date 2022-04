Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton) "fauchée et découragée", elle a failli arrêter sa carrière

Avant La Chronique des Bridgerton, Nicola Coughlan était "vraiment fauchée et découragée"

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton était axée sur l'histoire d'amour entre Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset alias le duc de Hastings (Regé-Jean Page). Et maintenant, la saison 2 de la série qui est aussi dispo sur Netflix se concentre sur la romance entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley). Mais un des autres personnages qui reste important, dans les saisons 1 et 2, c'est Penelope Featherington alias Lady Whistledown, jouée par Nicola Coughlan.

Pourtant, avant d'être au casting de La Chronique des Bridgerton, l'actrice était ruinée. Nicola Coughlan n'avait pas décroché de grand rôle et a failli arrêter sa carrière d'actrice, vu qu'elle ne gagnait pas assez d'argent pour vivre. C'est ce qu'elle a dévoilé dans un post Instagram, en postant une photo d'elle datant de cette époque avant qu'elle ne soit connue grâce à la série Netflix et qu'elle ait un salaire.

"C'est une photo de moi prise il y a 6 ans, quand j'étais serveuse" a-t-elle expliqué en légende, "Je me souviens l'avoir prise et avoir plaisanté sur l'état de mes cheveux parce que je n'avais pas pu me permettre d'aller chez le coiffeur depuis des mois". "À cette époque, j'avais tellement envie d'être actrice et je n'étais pas sûre d'y arriver un jour. J'étais vraiment fauchée et découragée" a-t-elle précisé.