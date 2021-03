Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) : "Il est important d'inclure des personnes noires"

Regé-Jean Page explique : "Il est important d'inclure des personnes noires"

Dans La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page incarne Simon Basset alias le duc de Hastings, que tout le monde veut séduire. Et c'est Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) qui y parvient. Alors que les fans attendent avec impatience la saison 2 (avec des révélations et des nouveaux persos) de la série Netflix produite par Shonda Rhimes, l'acteur a parlé de l'importance de La Chronique des Bridgerton. Dans le show, Regé-Jean Page a rappelé que malgré l'époque de la Régence londonienne, le casting est diversifié, ce qui est très rare dans les films et les séries d'époque. Une diversité pourtant essentielle.

"Les personnes de couleur dans La Chronique des Bridgerton remettent en question le statu quo, mais pas nécessairement dans le cadre d'une rébellion calculée" a-t-il ainsi déclaré au magazine Man About Town. "Il est important d'inclure des personnes noires et pas seulement des personnes à la peau noire à l'écran, parce qu'alors vous voyez ce qu'est une vie noire et parfois cela remet en question le statu quo" a-t-il souligné, "Nous sommes juste là à vivre nos vies, mais la différence est que maintenant nous commençons à le faire sous le même jour que tout le monde".

Le beau gosse qui a commencé sa carrière à 15 ans avec un premier rôle dans une série anglaise a ajouté que La Chronique des Bridgerton, "c'est une belle, amusante et fantastique histoire de Cendrillon et la seule différence est que tout le monde a le droit de jouer. Lorsque vous ne considérez plus la blancheur comme la valeur par défaut de toutes les histoires de l'humanité, il est incroyablement simple d'inclure tout le monde dans votre perspective, car tout le monde a toujours existé et a eu une vie intérieure et extérieure fascinante et digne d'être racontée".

La Chronique des Bridgerton traite aussi de la masculinité : "Tant de problèmes seraient rapidement résolus si les hommes pouvaient s'embrasser"

Regé-Jean Page, dont l'odeur obsède les fans, a aussi affirmé que la série Netflix "ne traite pas seulement de la race, mais aussi des questions de genre". "Tant de ces problèmes seraient rapidement résolus si les hommes pouvaient s'embrasser - c'est ce que La Chronique des Bridgerton dit de la masculinité" a-t-il même précisé.

Cette question de la représentation de la masculinité dans La Chronique des Bridgerton, il l'avait déjà évoquée à Entertainment Weekly. "Ce que sont les divertissements des gens, la façon dont ils règlent leurs différends et leur degré de sophistication ou non", "comment cela se croise avec ce qu'est la masculinité à un moment donné et comment cela s'exprime, c'est une grande bouillie où la préparation physique est la même que la préparation psychologique, et elles se nourrissent mutuellement" avait-il indiqué.

Celui qui est en couple, mais pas avec Phoebe Dynevor contrairement à ce que pouvaient espérer de nombreux fans, avait alors expliqué que Simon Basset avait une certaine image publique. Et il doit la détruire pour avoir une chance de connaître le grand amour. "Une grande partie de la Régence consiste à présenter cette façade de statut et de pouvoir et de manque de vulnérabilité" avait-il dit, "ce qui est aussi une grande partie de ce qu'est la masculinité".