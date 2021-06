La Chronique des Bridgerton : la scène de viol polémique défendue par Phoebe Dynevor

Une scène de viol qui a fait polémique...

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton a connu un véritable succès suite à sa mise en ligne sur Netflix, mais la série portée par Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page n'a pas échappé à une polémique. En cause ? Au cours de l'épisode 6, on a en effet pu découvrir une scène de viol particulièrement choquante entre Daphné Bridgerton et Simon Basset.

Souvenez-vous, alors que le duc de Hastings avait plusieurs fois manifesté son refus d'avoir un enfant à la suite d'une promesse faite à son père qu'il détestait, la duchesse - consciente de cette position, profitait néanmoins de l'ivresse du héros pour coucher avec lui et tenter de tomber enceinte.

... mais défendue par Phoebe Dynevor

Une séquence qui a beaucoup fait parler auprès des fans, mais que ne regrette pas Phoebe Dynevor aujourd'hui. Interrogée à ce sujet par le LA Times, "Avez-vous trouvé cette scène déstabilisante/gênante au moment du tournage ou après ?", la comédienne a répondu, "Pas du tout". Elle l'a ensuite précisé, "Au final, on a raconté une histoire. Et dans les livres [la série est adaptée des romans de Julia Quinn, ndlr], c'est ce qu'il se passe. Donc on a joué ça".

Loin de défendre son personnage, "Ce n'est pas parce que j'ai joué la scène, que je ne condamne pas ce comportement", l'interprète de Daphné estime en revanche qu'il est important de pouvoir raconter de telles choses, "En tant qu'artistes, c'est incroyable de pouvoir participer au début d'un débat et voir des gens se dire, 'Attendez, ça n'était pas normal !'. Je suis d'accord avec les gens outragés et, dans le même temps, cela lance une excellente conversation !" Autrement dit, les séries/films ne sont pas là pour satisfaire le confort du spectateur, mais également l'amener à réfléchir et débattre sur la moralité des personnages et leurs actions.

Des retrouvailles émouvantes

Par ailleurs, Phoebe Dynevor a également été interrogée sur ses retrouvailles avec le casting pour le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Et visiblement, l'émotion était au rendez-vous. "Revoir tout le monde sur le plateau, c'était à la fois incroyable et bouleversant" a déclaré l'actrice, qui n'a pu s'empêcher d'ajouter, "On a pleuré et on s'est beaucoup câlinés".

Des révélations qui témoignent du lien fort qui unit les acteurs de la série, qui ont vécu un éloignement prolongé inattendu à l'époque, "On n'avait pas été tous ensemble depuis l'avant-pandémie. Le tournage avait pris fin une semaine avant que l'épidémie [de Covid-19] ne paralyse tout."