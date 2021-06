Martina Cariddi (Mencia dans Elite) heureuse du débat sur ses poils : "Je m'aime comme je suis"

Pour parer aux départs de nombreux acteurs comme Ester Exposito (Carla) ou Danna Paola (Lu), Elite a recruté de nouveaux acteurs pour la saison 4. Carla Diaz, Manu Rios, Pol Granch mais aussi Martina Cariddi ont rejoint le casting. Cette dernière incarne Mencia, une jeune ado qui va taper dans l'oeil de Rebeka (Claudia Salas). Vous l'avez peut-être remarqué en regardant les épisodes, l'ado ne se rase pas et ne s'épile pas. Le sujet n'est pas abordé directement dans la série mais certains internautes ont salué ce choix s'éloignant des normes sociales. C'est en fait à Martina Cariddi que l'on doit cela : l'actrice ne s'épile plus depuis longtemps.

Martina Cariddi heureuse du débat sur ses poils

Agée de 20 ans, l'actrice est revenue sur cette décision et sur le débat qu'a provoqué la présence de ses poils dans Elite. Martina Cariddi explique que cela ne la gêne pas du tout, au contraire même ! "Je suis contente que cela ait suscité un débat et que les gens expriment leurs opinions, même si c'est négatif." a confié la star au Cosmopolitan espagnol. Comme elle l'explique à SER, l'actrice est heureuse de pouvoir montrer aux jeunes filles qu'il est possible de ne pas respecter les normes.

Martina Cariddi confie qu'elle s'épilait quand elle était plus jeune. "Quand j'avais 12 ans, je m'épilais mais je détestais ça, j'en ai beaucoup souffert. Quelques années plus tard (..) j'ai réalisé que je le faisais uniquement à cause de la norme selon laquelle les femmes ne peuvent pas avoir de poils sur le corps ou le visage. J'avais peur de ce qu'on pourrait me dire. Mais quand je me regarde dans le miroir, je me trouve tout aussi jolie et si je m'aime comme je suis, ce que les autres pensent ne m'importe pas" a déclaré la star.