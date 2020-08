Joey King séparée de Jacob Elordi : elle ne veut plus sortir avec un acteur

Après sa rupture avec Jacob Elordi, Joey King aurait retrouvé l'amour avec Steven Piet, le producteur de The Act, série pour laquelle elle a dû se raser les cheveux, mais ses fans aimeraient beaucoup la voir en couple avec Taylor Zakhar Perez, le nouveau beau gosse dans The Kissing Booth 2.

"Sortir avec quelqu'un qui fait la même chose que vous, c'est difficile"

Malheureusement pour eux, ils ne sont pour le moment que de simples potes et ils risquent bien de le rester puisque Joey King a avoué, dans The Howard Stern Show diffusé sur la radio SiriusXM, qu'elle ne pourrait pas sortir avec un autre acteur.

L'interprète de Elle revient d'abord sur son histoire avec Jacob Elordi avant d'en dire plus sur les raisons de son choix : "Je pense que c'est une bonne chose que nous soyons sortis ensemble. Je n'ai jamais autant appris de ma vie qu'en étant avec lui. Je pense que c'est génial de sortir avec quelqu'un qui fait la même chose que vous, mais c'est aussi difficile. Très difficile." La médiatisation et la pression des fans sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles Joey King et Jacob Elordi ont rompu.

"J'adorerais sortir avec Joey King"

Cette confidence risque de ne pas faire plaisir à Taylor Zakhar Perez, qui lui, n'est pas contre à l'idée de se mettre en couple avec Joey King : "J'adorerais sortir avec Joey, elle est super cool. Je suis un grand fan du fait de sortir avec ses amis, avec quelqu'un en qui vous avez confiance. (...) On est des potes de quarantaine. Je la voyais tout le temps parce que nous vivions à cinq minutes de l'un de l'autre. On sait à quoi ressemble notre relation, on s'aime beaucoup", a confié l'interprète de Marco dans le podcast Chicks in the Office.