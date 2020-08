Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2) en couple avec Joey King ? Il réagit encore à la rumeur

Après Jacob Elordi, les fans de The Kissing Booth 2 adoreraient voir Joey King en couple avec Taylor Zakhar Perez. Malheureusement pour eux, les deux acteurs ne sont que de simples potes même si l'interprète de Marco ne serait pas contre à l'idée de sortir avec l'actrice de 21 ans.

"On sait à quoi ressemble notre relation"

En tout cas, pour le moment, leur relation n'a rien de sentimental comme l'a une nouvelle fois confirmé Taylor Zakhar Perez en interview dans le podcast Chicks in the Office : "On est des potes de quarantaine. Je la voyais tout le temps parce que nous vivions à cinq minutes de l'un de l'autre. On sait à quoi ressemble notre relation, on s'aime beaucoup."

Le beau gosse ajoute : "C'est intéressant de voir comment tout le monde imagine quelque chose, mais c'est bien. Et puis, j'adorerais sortir avec Joey, elle est super cool. Je suis un grand fan du fait de sortir avec ses amis, avec quelqu'un en qui vous avez confiance, parce que c'est là où tout commence non ? L'intimité non sexuelle est tellement plus importante pour moi. (...) Si je commence à sortir avec une personne, ce n'est pas pour perdre du temps et que ça dure que trois mois."

Joey King et Taylor Zakhar Perez, des amis très proches

Joey King et Taylor Zakhar Perez ont donc créé une forte amitié sur le tournage de The Kissing Booth 2. Une forte amitié qui est toujours d'actualité, les deux acteurs sont même partis en road-trip, ce qui a relancé les rumeurs de couple : "Le week-end dernier, nous avons fêté son anniversaire ainsi que celui d'un ami à moi. Nous avons juste passer un bon moment. Je l'aime beaucoup et je ferais n'importe quoi pour elle. Nous ne sortons pas ensemble. C'est tout ce que je veux dire", a confié Taylor Zakhar Perez.