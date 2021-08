The Kissing Booth 3 : team Noah ou team Marco ? Joey King (Elle Evans) a fait son choix

The Kissing Booth 3 : entre Noah et Marco, l'actrice qui joue Elle a choisi sa team

The Kissing Booth 3, qui avait été teasé par Joey King, est dispo sur Netflix. Et depuis sa sortie, le 3ème et dernier volet (il n'y aura pas de The Kissing Booth 4 même si les acteurs ont des idées pour l'avenir d'Elle, Noah et Lee), The Kissing Booth 3 est dans le top 10 Netflix. Les fans de la rom-com ont pu retrouver Elle Evans (Joey King), son BFF Lee Flynn (Joel Courtney), mais aussi les BG Noah Flynn (Jacob Elordi) et Marco Peña (Taylor Zakhar Perez).

Si dans la vraie vie Joey King est team Steven Piet (avec qui elle est en couple), l'actrice est-elle team Noah ou team Marco pour la franchise The Kissing Booth ? L'interprète d'Elle Evans a fait son choix, comme elle l'a confié à ET Online. "Je vais juste me lancer et le dire : je suis team Marco, mais c'est très bien, peu importe" a-t-elle révélé, "Il est si gentil". Hors caméras, Joey King a été en couple avec Jacob Elordi alias Noah. Et malgré les rumeurs de couple entre Joey King et Taylor Zakhar Perez pendant le tournage de The Kissing Booth 2, Taylor Zakhar Perez avait démenti être dans une relation avec la star, ils sont juste très bons amis.