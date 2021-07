The Kissing Booth 3 : Elle déchirée dans la bande-annonce (et pas que à cause de Noah et Marco)

Après la fin des films A tous les garçons que j'ai aimés qui pourraient se poursuivre avec un spin-off en série, Netflix s'apprête à faire ses adieux à une autre saga pour ados très populaire : The Kissing Booth. lLe premier film, adapté du roman de Beth Reekles, est sorti en mai 2018 et, juste après la mise en ligne du 2e volet, Netflix a annoncé que le 3e et dernier film avait déjà été tourné en secret. C'est le 11 août prochain que les aventures de Elle (Joey King), Noah (Jacob Elordi) et Lee (Joel Courtney) prendront fin.

La bande-annonce tease un été compliqué pour Elle

A un mois de l'arrivée du film sur Netflix, la première bande-annonce de The Kissing Booth 3 vient de sortir... et elle tease un été pas facile pour Elle. On la retrouvera avec son amoureux et ses amis quelques mois avant de partir à la fac. Pour ce dernier été, elle et Lee vont retrouver une bucket list de choses qu'ils souhaitent faire avant de partir à l'université. En plus de ça, l'ado sera plus déchirée que jamais quand elle va recroiser le beau Marco (Taylor Zakhar Perez). Des retrouvailles qui pourraient mettre sa relation avec Noah à rude épreuve...

Mais le couple pourrait aussi exploser face au choix de Elle. A la fin du 2e volet, elle faisait face à un dilemme concernant le choix de sa future université : va-t-elle suivre Lee ou bien retrouver Noah mais surtout, sa décision sera-t-elle fatale pour son couple ou son amitié avec Lee ? Réponse à partir du 11 août prochain sur Netflix !