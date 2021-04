A tous les garçons que j'ai aimés : une série en préparation (mais sans Peter et Lara Jean)

La bande-annonce de A tous les garçons : pour toujours et à jamais

L'univers A tous les garçons que j'ai aimés n'est pas terminé ! Après 3 films, la saga portée par Lana Condor et Noah Centineo pourrait faire son retour. Pas avec un 4e film mais... en série. Selon le site spécialisé Deadline, Netflix serait en train de développer un spin-off. Le hic ? Lara Jean et Pete ne devraient pas être présents. On t'explique.

A tous les garçons que j'ai aimés : bientôt une série centrée sur Kitty ?