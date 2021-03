Noah Centineo transformé : il s'affiche ultra musclé pour le film Black Adam avec Dwayne Johnson

Noah Centineo métamorphosé : il dévoile ses muscles pour les besoins d'un film

Beaucoup de fans de la saga A tous les garçons que j'ai aimés rêvent de séduire Peter Kavinsky, joué par Noah Centineo. Mais si de nombreuses personnes kiffent le personnage de la franchise teen romantique, dont le 3ème film est sorti sur Netflix, énormément de gens adorent aussi l'acteur qui interprète le chéri de Lara Jean Covey (incarnée par Lana Condor). Et ils ont été très surpris en voyant que le héros au regard charmeur et au sourire ravageur avait changé physiquement. Il s'est totalement métamorphosé, se dévoilant ultra musclé sur Instagram. En effet, dans une série de 4 photos de lui torse nu, 2 en noir et blanc et 2 en couleurs, Noah Centineo a montré ses abdos en béton, son torse bien plus développé et ses bras très musclés. Bluffant !