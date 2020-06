Cole Sprouse vu avec Kaia Gerber après sa rupture avec Lili Reinhart : les photos qui font parler

Cole Sprouse serait de retour sur le marché des célibataires... Lili Reinhart et lui auraient rompu à cause de la distance, mais peu de temps avant leur séparation, le frère jumeau de Dylan Sprouse a été accusé de tromper l'actrice avec Kaia Gerber. La fille de Cindy Crawford a alors commencé à recevoir de violents messages et des menaces.

Les rumeurs entre Cole Sprouse et Kaia Gerber relancées

De son côté, Cole Sprouse n'a pas hésité à prendre la parole pour réagir à cette rumeur : "Attaquer mes amis, lancer des accusations sans fondement, dévoiler mon adresse et envoyer des menaces de mort, c'est de la folie et du fanatisme."

Lili Reinhart, qui a fait son coming out bisexuel, a elle aussi démenti cette infidélité avec un message plutôt cash : "Twitter est un lieu horrible. C'est tellement facile de dire de la me*de derrière votre téléphone, hein ?" Aujourd'hui, les internautes sont perplexes puisque l'acteur de Riverdale et Kaia Gerber ont relancé les rumeurs de couple.

Les photos qui font parler

Plus de deux semaines après l'annonce de sa supposée rupture avec Lili Reinhart (ils se seraient séparés avant l'arrivée du coronavirus), Cole Sprouse a été aperçu en compagnie de Kaia Gerber ce dimanche 7 juin 2020. Non, ce n'était pas lors d'un date, mais lors d'une manifestation pour le mouvement Black Lives Matter à Los Angeles. Les photos sont à découvrir ICI.

Et puis, ils n'étaient pas que tout les deux, il y avait aussi Madelaine Petsch et Camila Mendes de Riverdale, Eliza Gonzales (Baby Driver) et Margaret Qualley (Once Upon A Time In Hollywood). Les internautes trouvent ça quand même louche de les voir ensemble peu de temps après les rumeurs d'infidélité. En tout cas, Cole Sprouse continue le combat malgré son arrestation à Santa Monica.