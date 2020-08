Cole Sprouse : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur de Riverdale

1. Il a étudié l'archéologie et en a fait son métier

La carrière d'acteur de Cole Sprouse a commencé très tôt, il n'avait que 7 ans lorsqu'il a joué dans Big Daddy, mais il s'est réellement fait connaître grâce à la série Disney Channel, La Vie de palace de Zack et Cody, avec son frère jumeau Dylan Sprouse, diffusée de 2005 à 2008. Cole Sprouse a ensuite enchaîné avec La Vie de croisière de Zack et Cody, Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana ou encore Phénomène Raven.

Mais après toutes ces années sur le petit écran, la star a décidé de s'éloigner des projecteurs pour reprendre ses études d'archéologie : "Je souhaitais disparaître et montrer à tout le monde qu'être un enfant star est difficile et un challenge", a-t-il expliqué à WWD. Cole Sprouse reçoit son diplôme en 2015 avant de commencer à travailler comme archéologue : "J'étais le manager des ressources culturelles, c'est-à-dire que je m'occupais de l'ensachage et de l'étiquetage des artefacts que nous avions trouvé pour les mettre dans un musée." Sa passion pour l'acting est vite revenue quand on lui a proposé le rôle de Jughead dans Riverdale : il a aussi joué dans le film Five Feet Apart.

2. Il est sorti avec Alyston Stoner et Victoria Justice

Cole Sprouse est toujours resté discret sur sa vie sentimentale. On ne connaît pas trop ses conquêtes avant Lili Reinhart, mais on sait qu'il a été en couple avec Victoria Justice en 2005 et avec Alyson Stoner pendant La Vie de palace de Zack et Cody. Il aurait aussi fréquenté Erin Barr et Bree Morgan. Aujourd'hui, l'acteur de Riverdale est célibataire depuis peu : il se serait séparé de Lili Reinhart durant le confinement. Les amoureux n'auraient pas supporté la distance.